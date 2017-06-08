صحيفة مكة: وزير خارجية البحرين يقول كل الخيارات مطروحة بشأن قطر

2017-06-08 - 2:18 ص

مرآة البحرين (رويترز): نقلت صحيفة مكة السعودية يوم الأربعاء عن وزير خارجية البحرين قوله إنه يقدر الوساطة الكويتية لحل خلاف دول عربية مع قطر لكنه قال إن كل الخيارات متاحة أمام بلاده لحماية نفسها من الدوحة.

وقطعت البحرين والسعودية ومصر والإمارات وعدة دول أخرى العلاقات مع الدوحة يوم الاثنين متهمة إياها بدعم متشددين وإيران وهي اتهامات تقول قطر بأنها لا أساس لها.

وسافر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من الإمارات إلى قطر يوم الأربعاء بعد زيارة السعودية يوم الثلاثاء لحل الأزمة.

ولكن في أحد أقوى التصريحات المتعلقة بتلك الجهود لمسؤول خليجي كبير قال الشيخ خالد بن أحمد الخليفة للصحيفة إنه يشك في أن قطر ستغير من سلوكها.

ونقلت صحيفة مكة عن الشيخ خالد قوله على صفحتها الرسمية على تويتر قوله "أمير الكويت ساع بالخير لكن سياسات قطر لم تمنح مساعيه النجاح".

ونسبت إليه القول "لن نتردد في حماية مصالحنا والطريق مفتوح أمام أي خيارات تحمينا من قطر".