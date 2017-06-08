ترامب يعرض استضافة اجتماع في البيت الأبيض لحل الأزمة الخليجية

2017-06-08 - 2:29 ص

مرآة البحرين (رويترز): قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب تحدث مع أمير قطر يوم الأربعاء وعرض المساعدة في حل الأزمة الدبلوماسية مع دول عربية أخرى بما في ذلك من خلال عقد اجتماع في البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض "أكد الرئيس ضرورة أن تعمل كل الدول في المنطقة معا لمنع تمويل الجماعات الإرهابية ووقف الترويج للفكر المتطرف" وذلك في اتصاله مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.