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ولي عهد البحرين يزيد من حدة خطابه تجاه الدوحة ويقول: ما حدث موجه ضد دعم القيادة القطرية للإرهاب
2017-06-08 - 3:20 م
مرآة البحرين: في تصريح لافت بعد يومين من تصريح أقل حدة، رفع ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة سقف خطابه تجاه الدوحة، قائلاً أن سحب السفراء موجه ضد تصرفات القيادة القطرية.
وكان سلمان بن حمد آل خليفة، أدلى بتصريح في 6 يونيو/حزيران الجاري اعتبر متوازناً وغير حاداً، قال فيه أن ما حدث "ليس موجه لسمو أمير دولة قطر أو شعبها إنما هو موقف حازم ضد دعم الجماعات الإرهابية".
لكنه سرعان ما استبدل تصريحه السابق بتصريح جديد نشرته الصحافة المحلية قال فيه أن الموقف الذي تم اتخاذه هو "موقف حازم ضد دعم القيادة القطرية للجماعات الإرهابية، وإنه ليس موجهًا ضد شعب قطر الشقيق ولكنه معني بسياسات القيادة القطرية في دعم الجماعات المتطرفة".
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