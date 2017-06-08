قطر المركزي يطلب من البنوك تقارير يومية عن تداولات العملة والسحب

2017-06-08 - 3:46 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت مصادر مصرفية لرويترز يوم الخميس إن مصرف قطر المركزي طلب من البنوك التجارية تقديم معلومات تفصيلية ومنتظمة بشأن تداولات النقد الأجنبي لديها والسحب على الودائع والتحويلات.

يأتي هذا بعدما هبط الدريال القطري مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في 11 عاما في السوق الفورية يوم الأربعاء في ظل مؤشرات على أن بعض صناديق الاستثمار الأجنبية تسحب أموالها من قطر بسبب خلاف دبلوماسي مع دول خليج أخرى.

وقالت المصادر إن البنك المركزي طلب من البنوك أيضا توفير معلومات بشأن تداول النقد الأجنبي يوميا لديها وبيان يومي لعمليات السحب والتحويلات من الودائع التي لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال (2.7 مليون دولار) ومعلومات يومية بشأن سحب السيولة والودائع.

وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي كان يطلب من البنوك مثل هذه المعلومات شهريا.

وقالت المصادر إن البنك المركزي طلب من البنوك أيضا تقديم تفاصيل عن ودائع العملاء من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر ودول أخرى مبوبة وفقا لمدتها ونوعها على أساس أسبوعي. ولم يرد تعليق حتى الآن من البنك المركزي.