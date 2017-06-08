هيئة الموانئ البترولية بأبوظبي تشدد القيود على الشحن القطري

2017-06-08 - 3:49 م

مرآة البحرين (رويترز): أظهر تعميمان ملاحيان اطلعت عليهما رويترز يوم الخميس أن هيئة الموانئ البترولية بأبوظبي ستمنع دخول أي سفن تحمل شحنات متجهة إلى قطر أو قادمة منها.

ويعيد التعميمان الجديدان، اللذان صدرا في وقت متأخر يوم الأربعاء، تطبيق الحظر على السفن القادمة من قطر أو المتجهة إليها، بعد أن خففت السلطات القيود يوم الأربعاء.

وقال التعميمان إن الحظر المفروض على جميع السفن التي تحمل العلم القطري والسفن المملوكة لقطر أو التي تشغلها الدوحة يظل ساريا وأن تلك السفن لن يُسمح لها بدخول الموانئ البترولية التابعة للهيئة.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)