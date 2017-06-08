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القوة القطرية المشاركة في حرب اليمن تعود إلى الدوحة
2017-06-08 - 3:55 م
مرآة البحرين (رويترز): ذكر التلفزيون الرسمي في حسابه على تويتر يوم الأربعاء إن القوة القطرية التي كانت متمركزة في السعودية في إطار التحالف العربي الذي يشن حرباً على اليمن، عادت للبلاد يوم الأربعاء.
وذكر التقرير إن القوات كانت متمركزة في جنوب السعودية لدعم الدفاعات السعودية ضد هجمات الحوثيين.
وقالت السعودية إن الدوحة طُردت من التحالف الذي تشكل بقيادة الرياض في عام 2015 لمحاربة الحوثيين المتحالفين مع إيران.
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