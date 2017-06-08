الحرس الثوري الإيراني يقول السعودية مسؤولة عن هجومي طهران

2017-06-08 - 3:58 م

مرآة البحرين (رويترز): قال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن السعودية مسؤولة عن الهجومين اللذين وقعا في طهران يوم الأربعاء وأسفرا عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 43.

وقال البيان الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية "هذا الهجوم الإرهابي حدث بعد أسبوع فقط من اجتماع بين الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) والقادة (السعوديين) الرجعيين الذين يدعمون الإرهابيين. حقيقة أن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته تثبت أنهم ضالعون في هذا الهجوم الوحشي".

والهجومان هما أول عملية يعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنها داخل إيران.