الجبير: لا يوجد دليل على أن متطرفين سعوديين مسؤولون عن هجومي طهران

2017-06-08 - 3:59 م

مرآة البحرين (رويترز): رفض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اتهاما من الحرس الثوري الإيراني بأن السعودية مسؤولة عن هجومين في طهران يوم الأربعاء أسفرا عن مقتل 12 شخصا على الأقل.

وفي كلمة ببرلين قال الجبير إنه يدين الهجمات الإرهابية أينما كانت لكنه أضاف أنه لا يوجد دليل على أن سعوديين مسؤولون عن الهجومين الذين وقعا في العاصمة الإيرانية مضيفا أنه لا يعلم من المسؤول.

وذكر أنه لا يوجد محفز محدد لقرار قطع العلاقات مع قطر لكنه قال إن هناك قائمة طويلة من الشكاوى.