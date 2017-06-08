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الداخلية البحرينية: السجن والغرامة عقوبة التعاطف أو المحاباة لحكومة قطر
2017-06-08 - 4:08 م
مرآة البحرين: حذرت وزارة الداخلية البحرينية جميع المقيمين في البلاد من عقوبة السجن والغرامة لكل من يتعاطف مع قطر أو يعترض على إجراءات حكومة البحرين.
وأوضحت في بيان لها (الخميس 8 يونيو/حزيران 2017) أنه "من منطلق الحقوق السيادية لمملكة البحرين فإن التعاطف أو المحاباة لحكومة دولة قطر أو الاعتراض على إجراءات حكومة مملكة البحرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء بتغريدات أو مشاركات أو أي وسيلة أخرى قولا أو كتابة يعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة".
وختمت بالقول أن هذه الإجراءات "تأتي في إطار العمل على حفظ الأمن وحماية السلم الأهلي والمصالح العليا للوطن".
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