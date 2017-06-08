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الوفاق تدين الحوادث الإرهابية في طهران
2017-06-08 - 4:27 م
مرآة البحرين: دانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجلس الشورى الإسلامي في إيران وضريح الإمام الخميني في طهران.
واعتبرت الوفاق في بيان لها (الخميس 8 يونيو/حزيران 2017) أن هذه الاعتداءات الإرهابية "خارجة عن نطاق الإنسانية، وتتناقض مع كل الأديان، لأنها لا تُقيم وزناً لدَمِ الإنسانِ وآدميّتِه وأبسطِ حقوقه، وأن هذه الأفعالَ لا تصدُرُ مِن أيِّ فكرٍ دينيّ أو إنساني، وإنما هي خارجة عن المقوِّمات الإنسانيةِ الصحيحة وتمثل شذوذا إنسانيا وبشريا".
كما تقدمت الوفاق بخالص التعازي والمواساة لأهالي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين جراء هذا الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته عدد من الأبرياء في الجمهورية الإسلامية في إيران.
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