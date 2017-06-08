أزمة قطر تطيح بمدير وكالة أنباء البحرين لاتصاله بجهات قطرية

2017-06-08 - 11:29 م

مرآة البحرين (خاص): أطاحت الأزمة مع قطر بمدير وكالة أنباء البحرين مهند سليمان (بحريني من أصول أردنية)، وذلك بسبب اتصاله بجهات قطرية قبل إعلان القرار بشكل رسمي.

وذكرت معلومات أن سليمان اتصل بجهة قطرية يُرجح أن تكون وكالة الأنباء القطرية لمعرفة ما إذا كان لديهم معلومات بنبأ توجه السعودية والإمارات والبحرين لقطع العلاقات مع قطر.

وأشارت المعلومات إلى أن السلطات كانت على علم بالاتصالات التي أجراها سليمان، وتم تشكيل لجنة تحقيق بشأنها.

وذكرت المعلومات أنه تم استدعاؤه من قبل مسؤول رفيع بالإعلام قام بتوبيخه قبل أن يبلغه بقرار اللجنة عزله عن منصبه.

وفي صفحته على موقع التواصل الاجتماه تويتر قام سليمان بتغيير تعريفه إلى "صحافي ومستشار لوزير الإعلام".

وشغل سليمان، الذي عمل لسنوات مع نائب رئيس الوزراء محمد بن مبارك، منصبه منذ العام 2011 خلفا لعبدالله سلمان.

وترأس سليمان في 2011 لجنة تحقيق حكومية للتحقيق مع موظفين في وزارة الإعلام اتهموا بالمشاركة في احتجاجات 14 فبراير/ شباط.