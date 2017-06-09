بيان مشترك لـ 4 دول يضع قوائم للإرهاب على علاقة بقطر بينها ائتلاف 14 فبراير!

2017-06-09 - 2:33 ص

مرآة البحرين: صنّف بيان مشترك أصدرته كل من السعودية، الإمارات، البحرين ومصر (59) فرداً و(12) كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، وقالت إن جميع الأفراد والكيانات مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها.

وضمت القائمة أفرادا مصريين وقطريين وأردنيين بينهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي.

وضمت التنظيمات التي اتهمها البيان بالارتباط بقطر منظمات بحرينية هي سرايا الأشتر، ائتلاف 14 فبراير، سرايا المقاومة، حزب الله البحريني، سرايا المختار وحركة أحرار البحرين.

وكانت البحرين قد أعلنت سابقا ارتباط تلك الجماعات بإيران، وتم اعتقال ومحاكمة العديد من الأشخاص على ذلك الأساس.