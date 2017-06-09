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الإعلام السعودي مستنكرا: عبداللطيف المحمود عضو في اتحاد يرأسه القرضاوي!
2017-06-09 - 4:36 ص
مرآة البحرين (خاص): وضعت السعودية، الإمارات، البحرين ومصر في بيان مشترك رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي على قائمة إرهاب ضمت 59 شخصا.
ويضم الاتحاد برئاسة القرضاوي شخصيات خليجية معروفة هم السعوديان سلمان العودة وخالد العجمي إلى جانب رئيس تجمع الوحدة الوطنية البحريني عبداللطيف المحمود.
وليس من المعلوم ما إذا كان المحمود سيقدم استقالته من الاتحاد أم لا.
وقالت صحيفة "عكاظ" إن استمرارهم في عضوية الاتحاد "المشبوه والمسيّس" يثير أسئلة، خصوصا بعد أن كشفت السعودية والبحرين مخططات تستهدف أمنهم.
وتغض البحرين الطرف عن الشخصيات التي تقف إلى جانبها في مواجهة التطلعات الديمقراطية. ويعتبر فرع تنظيم الإخوان المسلمين أحد حلفاء العائلة الحاكمة على الرغم من اعتباره تنظيما إرهابيا من قبل الحلفاء الخليجيين ومصر.
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