المرشد الأعلى لإيران آية الله خامنئي: الهجومان سيزيدان الكراهية لأمريكا والسعودية

2017-06-09 - 5:01 م

مرآة البحرين: نقل التلفزيون الإيراني عن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي قوله يوم الجمعة إن هجومي طهران سيزيدان الكراهية تجاه الولايات المتحدة والسعودية.

وهاجم انتحاريون ومسلحون البرلمان وضريح آية الله الخميني في طهران يوم الأربعاء. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجومين اللذين أسفرا عن مقتل 17 وإصابة العشرات.

وقال خامنئي في رسالة تليت خلال جنازة القتلى إن "مثل هذه الجرائم... أدني من أن تؤثر فی عزم الشعب الإیرانی".

وأضاف "هذه الجرائم لن تقود سوى إلى تكريس الكراهية للإدارات الأمريكیة وعملائها فی المنطقة مثل السعودیة".

وقالت السلطات الإيرانية يوم الخميس إن خمسة من المهاجمين إيرانيون جندهم تنظيم الدولة الإسلامية لتنفيذ هجمات داخل إيران.

وألقى الحرس الثوري الإيراني باللوم في الهجومين على السعودية وهدد بالانتقام. وتنفي الرياض أي تورط لها.