الكويت تتوقع عجز موازنة 26 مليار دولار في السنة المالية الحالية
2017-06-09 - 5:16 م
مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الخميس أن مجلس الأمة وافق على ميزانية الحكومة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس آذار وأن حجم العجز المتوقع فيها بلغ 7.89 مليار دينار (26 مليار دولار).
وتتوقع الميزانية أن يصل حجم الإنفاق إلى 19.90 مليار دينار والإيرادات 13.34 مليار دينار منها عشرة بالمئة، أو ما يعادل 1.33 مليار دينار، تضاف "إلى احتياطي الأجيال القادمة".
وذكرت كونا من دون الخوض في تفاصيل أن العجز سيجري تمويله من "المال الاحتياطي العام للدولة".
وتتوقع الموازنة التي تستند إلى سعر 45 دولارا لبرميل النفط زيادة الإيرادات 30 بالمئة مقارنة بالسنة المالية السابقة. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية 11.7 مليار دينار والإيرادات غير النفطية 1.6 مليار حسبما نقلت كونا عن وزير المالية أنس الصالح.
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