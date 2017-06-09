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مسؤول: أمير قطر لن يذهب إلى محادثات في واشنطن وبلاده "تحت حصار"
2017-06-09 - 5:22 م
مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤول قطري يوم الخميس إن أمير قطر لن يقبل دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور محادثات في واشنطن للوساطة في خلاف في المنطقة بينما لا تزال بلاده "تحت حصار" من جيرانها.
وأبلغ المسؤول رويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية الموضوع "الأمير ليست لديه خطط لمغادرة قطر والبلاد تحت حصار".
وقطعت السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول الأخرى العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر يوم الاثنين.
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