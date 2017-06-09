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وزارة الاستخبارات الإيرانية: مرتكبو هجومي طهران إيرانيون قاتلوا مع داعش في سوريا والعراق
2017-06-09 - 5:25 م
مرآة البحرين (رويترز): نقل التلفزيون الإيراني عن وزارة الاستخبارات قولها يوم الخميس إن خمسة أشخاص شاركوا في هجومي طهران قاتلوا مع تنظيم داعش في سوريا والعراق.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن الوزارة قولها إن "المهاجمين الخمسة إيرانيون. غادروا إيران في وقت سابق وشاركوا في جرائم الجماعة الإرهابية في الرقة والموصل".
وأضافت الوزارة "العام الماضي عادوا إلى إيران...لتنفيذ هجمات إرهابية في أماكن مقدسة بإيران".
وأعلنت داعش المسؤولية عن الهجومين الانتحاريين اللذين وقعا في طهران يوم الأربعاء وأسفرا عن مقتل 17.
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