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السفارة الأردنية تعلن عن منح دراسية لمواطنيها في جامعة البحرين
2017-06-09 - 7:59 م
مرآة البحرين (خاص): أعلنت السفارة الأردنية في البحرين عن توافر منح دراسية للأردنيين المقيمين في البحرين، للدراسة في جامعة البحرين للعام الدراسي المقبل.
وقال منشور صادر عن السفارة إن المنح ستكون لدرجة البكالريوس وفي جميع التخصصات.
ولم تشر السفارة إلى الجهة المانحة.
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