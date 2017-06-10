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أ ف ب: ترامب يدعو قطر للتوقف "فورا" عن تمويل الإرهاب
2017-06-10 - 12:13 ص
مرآة البحرين (أ ف ب): دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب قطر الجمعة للتوقف "فورا" عن تمويل الإرهاب، ودعا "كذلك دولا أخرى ايضا في المنطقة للقيام بالمزيد والقيام به بشكل أسرع".
وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن "دولة قطر للأسف قامت تاريخيا بتمويل الارهاب على مستوى عال جدا".
وأضاف "لقد قررت مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون وكبار جنرالاتنا وطواقمنا العسكرية ان الوقت حان لدعوة قطر إلى التوقف عن تمويل" للإرهاب.
وشدد الرئيس الاميركي على ان الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالنفط والغاز "عليها أن توقف هذا التمويل وفكرها المتطرف في مجال التمويل".
وتابع "اريد ان اطلب من كل الدول التوقف فورا عن دعم الإرهاب. اوقفوا تعليم الناس قتل أناس آخرين".
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