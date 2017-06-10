حميدان: صرف أجور العمال المتأخرة خلال أيام

2017-06-10 - 4:13 م

مرآة البحرين: أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كثفت جهودها، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإنهاء مشكلة عدم صرف رواتب عمال إحدى شركات منذ أشهر.

وأكد حميدان التوصل إلى اتفاق مع الشركة المعنية يقضي بصرف أجور العمال المتأخرة خلال أيام، حيث ستشرف الوزارة وبشكل مباشر على عملية تحصيل المبالغ المخصصة لتسوية المستحقات العمالية ومتابعة صرفها للعمال بصورة عاجلة.

وتم على الفور دفع مبالغ نقدية للوفاء بالاحتياجات المعيشية الضرورية للعمال، وذلك قبل سداد الشركة للأجور المتأخرة حسب الاتفاق المبرم.