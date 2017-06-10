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الاستئناف: السجن 3 سنوات لمتهمين بإشعال حريق في صراف آلي بالمنامة
2017-06-10 - 4:17 م
مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد الحكم بالحبس 3 سنوات لمتهمين -من أصل ثلاثة- بإشعال حريق في صراف آلي بشارع اللؤلؤ بمنطقة المنامة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني أنهما في يوم 3/10/2014، أشعلوا عمدا حريقا في جهاز الصراف الآلي والمبين نوعا ووصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوك لبنك البحرين الوطني وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
ووجهت إلى الثالث أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة السابقة المسندة إليهم، بأن اتحدت إرادته معهما على ارتكابها وأمدهم بالأدوات اللازمة لذلك وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
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