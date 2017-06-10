وزير خارجية البحرين يلتقي إردوغان في تركيا لبحث التطورات بالمنطقة

2017-06-10 - 4:20 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الخارجية التركية إن وزير خارجية البحرين سيزور تركيا اليوم السبت ويلتقي مع الرئيس رجب طيب إردوغان لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة.

وانضمت البحرين إلى السعودية والإمارات ومصر وعدة دول أخرى يوم الاثنين في قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية البحرينية.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة سيلتقي مع إردوغان يوم السبت. ولم تذكر تفاصيل.

كان إردوغان قد قال إن عزل قطر لن يحل أي مشكلات وإن تركيا ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في إنهاء الأزمة.

وقال مكتب إردوغان مساء الخميس إنه صدق على تشريع يجيز نشر قوات تركية في قطر التي تستضيف قاعدة عسكرية تركية، في مؤشر دعم واضح للحليف العربي الذي يواجه العزلة، وتعهد بتوفير إمدادات المياه والغذاء.

وتقيم تركيا علاقات طيبة مع قطر ودول عربية خليجية أخرى. وقدمت تركيا وقطر الدعم لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ودعمتا مقاتلين يحاربون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

وتعهدت قطر يوم الخميس بالخروج من العزلة وقالت إنها لن تتنازل فيما يتعلق بسيادتها على سياستها الخارجية من أجل حل أسوأ أزمة دبلوماسية في المنطقة منذ سنوات.