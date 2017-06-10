وزير العدل: إجراءات قانونية ضد مؤيدي جماعات مرتبطة بقطر

2017-06-10 - 4:23 م

مرآة البحرين (رويترز): هدد وزير العدل البحريني باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جمعية سياسية يتبين أنها تتصل بأشخاص وكيانات في قائمة سوداء متصلة بقطر أو تبدي التأييد لهم.

وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة في بيات نشرته وكالة أنباء البحرين "الوزارة ستقوم بمساءلة كل من يقوم بتوظيف الدين لصالح أية ارتباطات أو ولاءات تنظيمية لدولة أو جهة خارجية تستهدف سيادة الدول ووحدتها واستقرارها".

وصنفت السعودية ومصر والإمارات والبحرين يوم الجمعة عشرات من الأشخاص والجماعات على أنها إرهابية وقالت إن لها صلات بقطر بعد قطع العلاقات مع الدوحة يوم الاثنين.

واتهمت الدول الأربع قطر بدعم إسلاميين متشددين وإيران وهي اتهامات وصفتها الدوحة بأنها لا أساس لها.

ونفذت البحرين حملة موسعة منذ احتجاجات 2011 التي قادتها الأغلبية الشيعية في البلاد وقالت إنها تواجه تهديدا أمنيا تدعمه إيران من المعارضة التي تسعى للإطاحة بالحكومة بالقوة.

وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن البحرين استغلت مزاعم الإرهاب لقمع المعارضة السلمية وهو ما تنفيه السلطات البحرينية.