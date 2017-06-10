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النيجر تستدعي سفيرها في قطر
2017-06-10 - 4:28 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت النيجر يوم السبت إنها استدعت سفيرها في قطر تضامنا مع الدول العربية التي قطعت علاقاتها مع الدوحة متهمة إياها بدعم متشددين إسلاميين وإيران.
وأبدت بعض الدول الأفريقية تأييدا حذرا لمقاطعة قطر.
وقطعت موريتانيا، العضو في جامعة الدول العربية، علاقاتها مع قطر يوم الثلاثاء وأدانتها الجابون لعدم "محاربة الإرهاب".
وقالت السنغال إنها ستستدعي سفيرها في قطر وعبرت عن "تضامنها القوي".
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