المركزي الإماراتي يحظر التعامل مع أشخاص وكيانات على صلة بقطر

2017-06-10 - 4:36 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الجمعة أن البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك المحلية بحظر التعامل مع 59 شخصا و12 كيانا على صلة بدولة قطر و"تجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات" عائدة لأي منهم بما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء.

جاء ذلك بعد أن أدرجت أربع دول عربية هي السعودية والإمارات ومصر والبحرين عشرات من الشخصيات المرتبطة بقطر على قوائم سوداء. وكانت تلك الدول قطعت علاقاتها مع قطر هذا الأسبوع متهمة الدوحة بدعم "الإرهاب".

وقالت وام إن المركزي أصدر تعميما "وجه فيه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع أي من البنوك القطرية... بنك قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي و بنك بروة ومصرف الريان وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة."