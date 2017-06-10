2017-06-10 - 4:43 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أعلنت وزارة الاستخبارات وموقع ميزان أونلاين الإلكتروني المقرب من السلطة القضائية الجمعة، أن عشرات "العملاء" الذين ينتمون الى تنظيم داعش قد اعتقلوا في إيران بعد اعتداءات الأربعاء في طهران.

وجاء في بيان لوزارة الاستخبارات أن 41 شخصا اعتقلوا في طهران وفي محافظات كرمنشاه وكردستان وآذربيجان الغربية، الواقعة جميعا في الشمال الغربي القريب من الحدود مع العراق وتركيا.

وذكرت الوزارة أن بين هؤلاء "عملاء" لتنظيم داعش و"فرقا عملانية" و"أبرز منسقيهم".

وأضافت الوزارة أنه تم ضبط "وثائق ومعدات مخصصة لتنفيذ عمليات إرهابية".

وقبيل صدور هذا البيان، كان موقع ميزان أونلاين أعلن اعتقال تسعة أشخاص "على صلة" بتنظيم داعش.

وقال الموقع أن سبعة اعتقلوا خلال عملية نفذت مساء الخميس في محافظة فارس (جنوب) واثنين آخرين صباح الجمعة في محافظة كرمنشاه.

وتضاف هذه الاعتقالات إلى اعتقال خمسة "مشتبه بهم" أوقفوا في مكاني وقوع اعتداءات الأربعاء التي استهدفت مجلس الشورى ومرقد الإمام الخميني.

ومنذ وقوع تلك الاعتداءات التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها، شنت قوى الأمن في كل أنحاء البلاد حملة لتعقب المتواطئين والشبكات المفترضة لمنفذيها.

وقبيل إعلان موقع ميزان أونلاين هذه الاعتقالات، كان وزير الاستخبارات محمد علوي أكد "التعرف" على عدد كبير من الجهاديين. وأضاف أن الأماكن التي كانوا يتجمعون ويختبئون فيها باتت معروفة، وقد عثر فيها على "تجهيزات وعبوات وأحزمة ناسفة".

من جهة أخرى، عثر في محافظة كرمنشاه على سيارة متروكة فيها 22 مسدسا على الأقل.

ونفذ اعتداءات الأربعاء التي أسفرت عن نحو عشرين قتيلا، خمسة مسلحين منهم انتحاريون فجروا أنفسهم. وكانوا جميعا إيرانيين ينتمون الى تنظيم داعش وقاموا بعمليات في سوريا والعراق قبل أن يعودوا لتنفيذ عمليات في إيران.