عائلة بحرينية: قطر أعطتنا أكثر من البحرين ولن نغادرها حتى لو تخلينا عن جوازاتنا
2017-06-11 - 12:10 ص
مرآة البحرين: قالت عائلة بحرينية لأم قطرية إنها لن تغادر قطر، وذلك ردا على قرار بحريني يلزم البحرينيين الذين يعيشون في قطر بالعودة للبحرين خلال أسبوعين.
وعرضت قناة الجزيرة تقريرا عن العائلة ظهر فيه شاب يرتدي الزي القطري قائلا "أنا أشعر أن هذا موطني أكثر من البحرين... إذا تطلب مني الأمر للبقاء والعيش هنا بأن أتخلّى عن جوازي البحريني، فسأكون أكثر من مسرور لفعل ذلك. هذا البلد منحني أكثر مما منحني إياه بلدي (البحرين)".
وقالت الأم القطرية وفاء الوزيري "وجدنا أنفسنا ضائعين. ربّما يتم فصلنا عن أبنائنا ونعود للبحرين، بلا سبب" ويحمل أطفال الوزيري الجنسية البحرينية بحسب القوانين الخليجية. وقال التقرير إن مواطني الخليج كان لهم الحق في أن يسافروا ويعيشوا في أي مكان يريدون من دول المنطقة، ولم يكن الجواز الذي يحملونه يهم في ذلك أبدا، حتى هذا الوقت.
إحدى أفراد العائلة قالت "لماذا يجب أن يفصل بيننا (ونحن عائلة واحدة) بسبب السياسة".
وذكر تقرير الجزيرة الإنجليزية أن هناك أكثر من 11 ألف سعودي، وبحريني، وإماراتي يعيشون في قطر، وبين ليلة وضحاها فجأة، أصبحوا عالقين، لا يعرفون أي بلد يستطيعون أن يعتبروه وطنا.
وكانت البحرين قد طلبت من مواطنيها مغادرة الدوحة خلال 14 يوما بعد قرار بقطع العلاقات مع قطر.
أسرة بحرينية مقيمة في قطر مهددة بسحب جنسيتها ان لم ترجع الى البحرين!— عبدالله محمد الصالح (@abdullahalsaleh) June 10, 2017
وهم مستعدون للتنازل عنها مقابل العيش في قطر!
عمار!#قطع_العلاقات_مع_قطر pic.twitter.com/O9WO3aAd26
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