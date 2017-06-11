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وزير خارجية ألمانيا: الأزمة القطرية قد تقود إلى حرب
وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل
2017-06-11 - 12:46 ص
مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج يوم السبت إن الأزمة بين قطر ودول عربية أخرى قد تقود إلى حرب مضيفا أنه لا تزال هناك فرصة لنزع فتيل التوتر.
وأضاف جابرييل للصحيفة "ثمة خطر من أن يقود هذا الخلاف إلى حرب" مشيرا إلى ما وصفها فظاظة "شديدة" في العلاقات بين دول متحالفة وجيران في الخليج.
وقال جابرييل إن المحادثات التي أجراها في الأيام الماضية مع نظرائه من السعودية وقطر وتركيا وكذلك اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية إيران والكويت أكدت مخاوفه.
وتابع "بعد محادثاتي هذا الأسبوع أعلم مدى خطورة الموقف لكنني أعتقد أن هناك فرصا جيدة أيضا لإحراز تقدم".
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