19 يونيو الجاري الحكم على المتهمين في قضية الشهيدة فخرية مسلم

2017-06-11 - 5:34 م

مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان حجز قضية 11 متهماً بتفجير عبوة في النويدرات قالت وزارة الداخلية أنها عن مقتل مواطنة (فخرية مسلم) وإصابة أطفالها للحكم بجلسة 19 يونيو المقبل.

وكان وكيل النيابة خالد التميمي بنيابة الجرائم الإرهابية، قد ذكر في تصريح أن النيابة العامة قد أنجزت التحقيق في واقعة التفجير الذي وقع على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح بالقرب من دوار النويدرات بتاريخ 30 يونيو 2016 والذي أسفر عن مقتل مواطنة، وأحالت أحد عشر متهماً للمحاكمة تسعة منهم محبوسين وأسندت إليهم تهم جنايات القتل العمد والسعي والتخابر مع دولة أجنبية وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وإحداث تفجير و استعمال مفرقعات نجم عنها موت إنسان وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر فضلاً عن التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية والاشتراك فيها وإخفاء متهم بارتكاب والإتلاف تنفيذاً لغرض إرهابي.