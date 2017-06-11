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المجلس الأعلى للقضاء يلغي المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة وينشيء محكمة صغرى للوزارات

2017-06-11 - 5:40 م

مرآة البحرين: أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بتشكيل المحاكم خلال العام القضائي 2017- 2018  تم بموجبه إلغاء المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة, وإنشاء محكمة صغرى للوزارات.

 

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