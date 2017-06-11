أهالي الدراز المُحاصرة يعلنون أن الوفد الذي زار رئيس الحكومة لا يمثلهم

2017-06-11 - 5:42 م

مرآة البحرين: أصدر أهالي منطقة الدراز المحاصرة، بياناً أكدوا فيه أن الوفد الذي أعلنت الحكومة أنه زار رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، هو وفد لا يمثل المنطقة، وأن من يمثل المنطقة والوطن بأكمله هو آيه الله الشيخ عيسى قاسم الذي يقيم في منزله المحاصر بقوات الأمن حتى هذه اللحظة.

وجاء نص البيان كما يلي:

طالعتنا الإذاعة الرسمية بخبر استقبال ما سُمي بوفد أهالي الدراز وعلى انهم يُمثلون الأهالي والحقيقة ان بعضهم لا يمكن أن يكون ممثلاً عن عائلته فضلاً من أن يمثل أهالي الدراز.

نؤكد أنهم ينتمون لديوانية واحدة بدءًا من كبيرهم إلى صغيرهم حتى الصبي الخادم لضيوف تلك الديوانية، وهؤلاء لا هم من الوجهاء ولا التجار ولا رؤساء مؤسسات بل من المغمورين الذين لا عهد لهم بمعاناة أهلنا وعذاباتهم ولا يعرفون سوى التزلف للسلطة.

من هنا فإننا نستنكر هذه المسرحيات التي تعتمدها السلطة لتلميع وجهها القبيح ونؤكد أن الممثل الحقيقي لأهالي الدراز ولكل الشرفاء والمخلصين في هذا الوطن هو سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم والذي يقيم في منزله المحاصر منذ مجزرة الدراز حتى هذه اللحظة.