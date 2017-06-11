جامعة المارينز الأمريكي تخرّج خالد بن حمد من دورة القيادة والأركان

2017-06-11 - 5:58 م

مرآة البحرين: التقى قائد قوة الحرس الملكي الخاصة خالد بن حمد آل خليفة، بالجنرال روبرت نيلر قائد قوات المشاة البحرية الأمريكية، بجامعة المشاة البحرية الأمريكية في مدينة كوانيتكو بولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك على هامش تخرج سموه من دورة القيادة والأركان بالجامعة.

واستعرض خالد بن حمد مع الجنرال روبرت ما وصلت إليه العلاقة بين قوة دفاع البحرين والجيش الأمريكي من تطور وازدهار، والذي انعكس على تحقيق التعاون والشراكة الكبيرة في هذا المجال، والذي كان له الأثر الواضح على رفع قدرة وكفاءة وجاهزية منتسبي قوة دفاع البحرين.

كما تطرق خالد بن حمد مع الجنرال روبرت السبل الكفيلة لتعزيز التعاون وفتح آفاق أرحب من التنسيق المشترك بين قوات المشاة البحرية الأمريكية وقوة الحرس الملكي الخاصة، بهدف تنمية القدرات والإمكانيات العسكرية لضباط وأفراد قوة الحرس الملكي الخاصة، والسعي نحو رفع الجاهزية القتالية، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الاستعداد العسكري.

من جانبه أكد الجنرال روبرت نيلر قائد قوات المشاة البحرية الأمريكية، أن الأبواب مفتوحة لتعزيز العلاقة المشتركة بين قوات المشاة البحرية الأمريكية وقوة الحرس الملكي الخاصة، والتي تدفع نحو استمرار العلاقات والشراكة المثمرة بين البلدين في هذا المجال.

حضر اللقاء عبدالله بن محمد خليفة آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والعميد طارق غالي الملحق العسكري البحريني لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والرائد حسن بن محمد آل خليفة وعدد من كبار الضباط.