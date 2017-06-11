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إدارة شركة طيران الخليج توافق على استقالة الرئيس التنفيذي

2017-06-11 - 6:11 م

مرآة البحرين: أعلنت شركة طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين - عن قبول مجلس إدارة الشركة استقالة السيد ماهر سلمان جبر المسلم من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة والتي قد تقدم بها مسبقاً، بعد استعراض مجلس الإدارة لخطاب الاستقالة والموافقة عليه.

 

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