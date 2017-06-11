أمر ملكي بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية

2017-06-11 - 6:16 م

مرآة البحرين: بثت وكالة الأنباء الرسمية بنا، خبراً قالت فيه إنه إلحاقا ببيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر والإجراءات المتخذة تجاهها نتيجة لتماديها في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين ، فقد صدر أمر ملكي عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية وذلك تقديرا للشعب القطري الشقيق ، والذي يمثل امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في مملكة البحرين.

وإنفاذا لهذا الأمر الملكي ، خصصت وزارة الداخلية، هاتف رقم 0097317399821 لتلقي تفاصيل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.