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أمر ملكي بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية
2017-06-11 - 6:16 م
مرآة البحرين: بثت وكالة الأنباء الرسمية بنا، خبراً قالت فيه إنه إلحاقا ببيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر والإجراءات المتخذة تجاهها نتيجة لتماديها في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين ، فقد صدر أمر ملكي عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية وذلك تقديرا للشعب القطري الشقيق ، والذي يمثل امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في مملكة البحرين.
وإنفاذا لهذا الأمر الملكي ، خصصت وزارة الداخلية، هاتف رقم 0097317399821 لتلقي تفاصيل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
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