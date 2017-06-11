4 منظمات بحرينية تدعو السعودية والإمارات والبحرين لمراعاة حقوق الإنسان إثر خلافها مع قطر

2017-06-11 - 10:45 م

مرآة البحرين: طالبت منظمات حقوقية بحرينية السعودية والإمارات والبحرين بوقف التدابير المخالفة لمبادئ حقوق الإنسان التي اتخذتها فوراً إثر قطع علاقاتها مع قطر.

وقال منتدى البحرين لحقوق الإنسان، سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، المنظمة الاوروبية البحرينية لحقوق الإنسان إن تلك الإجراءات ألحقت الضرر الفادح بشعوب هذه الدول والمقيمين فيها.

وقالت المنظمات إن تلك الإجراءات انتهكت الكثير من الحقوق المدنية كحق التعليم من خلال طرد الكثير من طلبة الجامعات وتعطّل تعليم طلاب آخرين، من دون أن يحصلوا على أيّ ضمانات أو بدائل.

وأشارت إلى أنّ "مثل هذه القرارات السياسية لا تأخذ بعين الاعتبار التشابك الحاصل بين هذه الدول (...) وبالتالي فإنّ تداعياتها تشمل الأسر وترابطها".

ورأت في تلويح الدول الثلاث "بعقوبات ضدّ كلّ من يتجرّأ على الاعتراض على هذه القرارات، محاولة أخرى لإسكات أيّ صوت انتقاد، بما ينتهك القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان المعمول بها في كلّ دول العالم".

وناشدت المنظمات "المجتمع الدولي التحرك فوراً للضغط على هذه الدول، لتراعي حقوق الإنسان في تعاملها مع القضايا والنزاعات السياسية (...) وعدم تصدّي المجتمع الدولي لهذا الدور سيشجع هذه الدول في المضي في أساليبها المقيدة للحريات العامة".