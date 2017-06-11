إيران ترسل شحنات أغذية إلى قطر وسط مخاوف من نقص في الإمدادات

2017-06-11 - 11:32 م

مرآة البحرين (رويترز) - قال مسؤولان إيرانيان إن طهران أرسلت أربع طائرات شحن محملة بالأغذية إلى قطر وتخطط لتزويدها بمئة طن من الفواكه والخضر يوميا وسط مخاوف من نقص في الإمدادات بعد أن قطعت دول كانت تزود قطر بأكبر واردات علاقتها معها.

وأجرت قطر محادثات مع إيران وتركيا لتأمين إمدادات من المياه والأغذية بعد أن قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع الدوحة واتهمتها بدعم الإرهاب. وتقول قطر إن تلك الاتهامات مؤسسة على أكاذيب.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن شاهرخ نوش آبادي مدير عام العلاقات العامة في شركة الطيران الوطنية قوله يوم السبت "في أعقاب العقوبات... على قطر نقلت إيران إير أغذية وخضر لذاك البلد على أربع رحلات".

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن مدير منظمة الصناعات والأعمال والتجارة في إقليم فارس قوله يوم الأحد إن أول طائرات تحمل الأغذية إلى قطر انطلقت من مدينة شيراز جنوب البلاد.

وقال علي همتي "سنصدر يوميا 100 طن من الفاكهة والخضر إلى قطر".

وقال دبلوماسي إيراني في الدوحة إن ثلاث طائرات شحن من إيران تهبط في قطر يوميا وتنقل بالأساس خضروات وفواكه. وأضاف أن زوارق صغيرة تنقل منتجات أخرى أقل عرضة للتلف.

وتابع "عشرات الشركات الإيرانية مستعدة لمساعدة قطر بالمزيد من السلع إذا كانت هناك حاجة لذلك".

وقال منصور بوريان رئيس رابطة مصدري الماشية في إيران يوم الأحد إنهم صدروا 66 طنا من اللحوم إلى قطر خلال اليومين الماضيين.

ونقلت وكالة فارس عن بوريان قوله "سنرسل كذلك 90 طنا من اللحوم خلال الأسبوع المقبل".

وكانت قطر التي يقطنها 2.5 مليون نسمة تستورد 80 بالمئة من احتياجاتها الغذائية من جيرانها في الخليج قبل قطع العلاقات.

ودعت إيران كل الأطراف إلى تسوية خلافاتهم مع قطر.