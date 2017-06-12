مصرف البحرين المركزي يطلب معلومات تخص كيانات وأفراد وضعوا على قائمة الإرهاب

2017-06-12 - 9:41 ص

مرآة البحرين: أصدر مصرف البحرين المركزي توجيها إلى جميع المؤسسات المالية المرخص لها في البحرين لتجميد أرصدة الكيانات والأفراد الذين تم تصنيفهم على قائمة الإرهاب.

ودعا المصرف المركزي في بيان إلى "تجميد و حجز الحسابات والأرصدة المالية والودائع وحسابات الاستثمار وبوالص التأمين وأية تعاملات مالية لكافة الأفراد والكيانات التي تم تصنيفها ضمن قوائم الاٍرهاب من قبل البحرين والسعودية والإمارات ومصر".

ووجه المصرف "المؤسسات المالية بإفادة المصرف المركزي بأية معلومات مالية تخص هذه الكيانات والأفراد بأسرع وقت ممكن".