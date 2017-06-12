» أخبار
مصرف البحرين المركزي يطلب معلومات تخص كيانات وأفراد وضعوا على قائمة الإرهاب
مصرف البحرين المركزي
2017-06-12 - 9:41 ص
مرآة البحرين: أصدر مصرف البحرين المركزي توجيها إلى جميع المؤسسات المالية المرخص لها في البحرين لتجميد أرصدة الكيانات والأفراد الذين تم تصنيفهم على قائمة الإرهاب.
ودعا المصرف المركزي في بيان إلى "تجميد و حجز الحسابات والأرصدة المالية والودائع وحسابات الاستثمار وبوالص التأمين وأية تعاملات مالية لكافة الأفراد والكيانات التي تم تصنيفها ضمن قوائم الاٍرهاب من قبل البحرين والسعودية والإمارات ومصر".
ووجه المصرف "المؤسسات المالية بإفادة المصرف المركزي بأية معلومات مالية تخص هذه الكيانات والأفراد بأسرع وقت ممكن".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-06-12ميزانية الدولة على أساس 55 دولارا للبرميل... والعجز يدفع بالدين العام إلى 10 مليارات
- 2017-06-114 منظمات بحرينية تدعو السعودية والإمارات والبحرين لمراعاة حقوق الإنسان إثر خلافها مع قطر
- 2017-06-11 أمر ملكي بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية
- 2017-06-11إدارة شركة طيران الخليج توافق على استقالة الرئيس التنفيذي
- 2017-06-11جامعة المارينز الأمريكي تخرّج خالد بن حمد من دورة القيادة والأركان