مقتل شرطي سعودي وجرح اثنين آخرين في القطيف

رجل أمن سعودي (أ ف ب)

2017-06-12 - 10:16 ص

مرآة البحرين (أ ف ب): أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل شرطي سعودي وجرح اثنين آخرين ليل الأحد الاثنين في انفجار عبوة يدوية الصنع في القطيف المنطقة التي تتركز فيها غالبية الشيعة في شرق المملكة.

وقالت الوزارة في بيان بثته وكالة الانباء السعودية انه "اثناء قيام دورية أمن بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف تعرضت لمقذوف متفجر".

وأضاف أن ذلك "نتج عنه استشهاد الرائد طارق بن عبد اللطيف العلاقي (...) وإصابة رجلي أمن حالتهما الصحية مستقرة".

وأكد البيان أن "الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية".

شهدت المنطقة الشرقية ومن ضمنها القطيف منذ 2014 هجمات واعتداءات تستهدف الشيعة تبناها تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف وأسفرت عن مقتل أكثر من 40 شيعيا.

ويعيش غالبية الشيعة في السعودية في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط ويشكون من التهميش.