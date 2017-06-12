ميزانية الدولة على أساس 55 دولارا للبرميل... والعجز يدفع بالدين العام إلى 10 مليارات

2017-06-12 - 10:49 ص

مرآة البحرين: توقعت صحيفة الأيام أن تقر الحكومة اليوم الاثنين (12 يونيو/ حزيران 2017) الموازنة العام للدولة لعامي 2017 و2018، على أساس 55 دولارًا للبرميل.

وتعتمد البحرين على الإيرادات النفطية بنسبة تقارب الـ 90%، مع فشل الحكومة في تنويع مصادر الدخل.

وقالت الصحيفة إن "مجلس الوزراء يتجه في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين لإقرار الموازنة وإحالتها لمجلس النواب"، وذكرت أن الموازنة الجديدة تتضمن عجزًا ماليا كبيرا سيرفع الدين العام لأكثر من 10 مليارات دينار.

ووفقا للدستور فإنه كان من المقرر أن تقدم الحكومة الميزانية لمجلس النواب خلال الربع الأول من العام، إلا أن البحرين تواجه ضغوطا مالية كبيرة بسبب انحدار أسعار النفط.