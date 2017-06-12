صحيفة قطرية تتساءل: أين أمين عام مجلس التعاون؟ هل منحوه إجازة مفتوحة؟

صورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية للملك سلمان بن عبدالعزيز مستقبلا الزياني عشية قرار قطع العلاقات مع قطر

2017-06-12 - 11:07 ص

مرآة البحرين: انتقدت صحيفة قطرية غياب أمين عام مجلس التعاون عبداللطيف الزياني عن الأزمة التي تعصف بالمنظومة الخليجية منذ نحو أسبوع، بعد أن أعلنت 3 دولة على نحو مفاجئ قطع علاقاتها مع الدوحة.

وتساءلت صحيفة بوابة الشرق "هل انتماء الأمين العام للمجلس لإحدى الدول الفارضة للحصار (البحرين) حال دون القيام بأي جهد دبلوماسي لتدارك الأزمة وعدم تفاقم الخلاف"؟.

ولم يدلي الزياني بأي موقف بشأن قطع العلاقات مع قطر.

وأضافت الصحيفة "هل الابتسامة التي رسمها الأمين العام على وجهه عشية 5 يونيو والتي جاءت ملء شدقيه تعكس رضاه عما قررته الدول الثلاث ضد قطر أم أنه كان مغيبا ومنحوه إجازة مفتوحة"؟.