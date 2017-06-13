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وزير قطري: الحوار الدبلوماسي هو الحل لكنه يحتاج لأسس لم تتوافر حتى الآن
2017-06-13 - 12:09 ص
مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الخارجية القطري لقناة الجزيرة التلفزيونية الإخبارية يوم الإثنين إن بلاده والولايات المتحدة على اتصال بأمير الكويت الذي يقود جهود الوساطة في أزمة منطقة الخليج المستمرة منذ أسبوع.
ونقلت الجزيرة عن الوزير الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني قوله "مستعدون لبحث الطلبات إن وجدت لكن لم نحصل على أي إجابة".
وأضاف "الحوار الدبلوماسي هو الحل ولكن يحتاج لأسس لم تتوافر حتى الآن". وتابع "نركز على حل المشاكل الإنسانية جراء الحصار غير القانوني".
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