الطرق البرية بين قطر والسعودية مهجورة بعد إغلاق الحدود

2017-06-13 - 12:12 ص

مرآة البحرين (رويترز): بدت المنطقة الصحراوية بين قطر والسعودية والتي عادة ما كانت تعج بالنشاط مهجورة يوم الإثنين إلا من عشرات المسافرين الذين تحسروا على الشقاق بين الدولتين الخليجيتين مما جمد الحركة عبر الحدود البرية الوحيدة لقطر.

وبعد أسبوع من إغلاق السعودية للحدود قائلة إن قطر تؤجج اضطرابات إقليمية نظر جنود في شاحنة بيك أب مدرعة عبر سياج من الأسلاك الشائكة إلى مساحة مترامية الأطراف من الأراضي الفضاء التي تفصل قطر عن السعودية.

وتمدد مهاجرون هنود يعملون على الحدود مرتدين زيا أخضر على منصات الفحص هربا من الشمس الحارقة.

وفي العادة كان آلاف المسافرين وعشرات الشاحنات القادمة من السعودية تمر عبر المنفذ كل يوم لجلب الخضر والفواكه فضلا عن مواد البناء لمشروعات منها استادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر عام 2022.

وقطر هي أغني دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل ويبلغ عدد سكانها 2.7 مليون نسمة فقط وتحقق دخلا من كونها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. ونحو 90 بالمئة من سكانها أجانب أغلبهم من جنوب آسيا أو دول أفقر منها في الشرق الأوسط.

وكانت قطر تستورد أغلب احتياجاتها الغذائية من جيرانها الخليجيين الأكبر قبل أن يفرضوا مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية عليها مما أجبر قطر على البحث عن مسارات أخرى للواردات.

واستقرت أسواق المال في قطر يوم الاثنين بعد أسبوع من الخسائر إذ أظهرت الحكومة أن لديها أساليب أخرى للإبقاء على الاقتصاد مستقرا في مواجهة العقوبات التي تفرضها عليها دول الخليج.

* "لا يمكننا عمل شيء"

وعلى الحدود البرية تقطعت السبل بالعشرات من سائقي الشاحنات على الجانب القطري. وسأل سائق من سريلانكا حرس الحدود القطرية ما إذا كان يمكنه العبور إلى السعودية إذا ما وافق على ترك شحنته وهي شاحنة محملة بغاز الهيليوم في قطر.

ورد عليه حارس الحدود قائلا "لا يمكننا عمل شيء.. السعودية أغلقت الحدود. لا سبيل للعبور".

وقال طاقم العاملين إن إغلاق الحدود تسبب في تفريق أسر. وقال سلطان قحطاني وهو ضابط شرطة قطري لرويترز في مكتبه إن امرأة قطرية اضطرت لتسليم ابنها البالغ من العمر عامين لزوجها السعودي عبر الحدود الأسبوع الماضي بعد أن منعتها السلطات السعودية من الدخول.

وأضاف "القطريون تضرروا لأنه لا يمكنهم رؤية أقاربهم في السعودية والإمارات والبحرين. أحد أقاربي أبلغني أنه لم يتمكن من السفر إلى السعودية لحضور جنازة شاعر".

وتابع "أدعو الله أن تفتح الحدود السعودية للحفاظ على علاقات القرابة بين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي. يجب أن نركز على هذه الأسر المقسمة الآن" مشيرا إلى مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس عام 1981 ويضم قطر وجيرانها. وعاشت قبائل عربية بارزة لعقود على جانبي الحدود.

وفي عطلات نهاية الأسبوع كان آلاف السعوديين عادة ما يعبرون الحدود البرية للاستفادة من القيود الأخف في قطر والإقامة في فنادق تقدم المشروبات الكحولية. وعلى مسافة بضعة أميال من الحدود يقع مجمع ضخم على واجهة بحرية ويضم ملاهي مائية حيث تبني سلسلة فنادق هيلتون فيلات للسياح السعوديين.