بريطانيا تحث دول الخليج على تخفيف الحصار عن قطر وإيجاد حل فوري للأزمة

2017-06-13 - 12:14 ص

مرآة البحرين (رويترز): حث بوريس جونسون وزير خارجية بريطانيا دول الخليج العربية يوم الإثنين على تخفيف الحصار عن قطر وإيجاد حل فوري للأزمة من خلال الوساطة.

وقال جونسون عقب اجتماعه بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "إنني قلق أيضا بشأن بعض الإجراءات القوية التي اتخذتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين ضد شريك مهم".

وقال الوزير البريطاني إنه سيحث هذه الدول على "تخفيف الحصار عن قطر".

وأوضح قائلا "أدعو كل الدول إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف وإيجاد حل سريع عبر الوساطة".

ومن المقرر أن يجتمع جونسون بوزراء خارجية السعودية والكويت والإمارات في وقت لاحق الأسبوع الجاري.