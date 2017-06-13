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البحرين توقف بيع وتجديد اشتراكات شبكة بي إن سبورت بعد ساعات من قرار سعودي مماثل
إحدى استديوهات الشبكة ومقرها قطر
2017-06-13 - 2:20 ص
مرآة البحرين: قررت البحرين الاثنين (12 يونيو/ حزيران 2017) إيقاف بيع وتجديد اشتراكات شبكة بي إن سبورت، وهي شبكة قطرية تحتكر نقل معظم المساباقات الرياضية العالمية.
وأصدرت إدارة وسائل الإعلام بوزارة شؤون الإعلام قرارًا بإيقاف استيراد أجهزة استقبال قنوات بي إن الرياضية، وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها، بعد ساعات من قرار سعودي مماثل.
وأكدت إدارة وسائل الاعلام حرصها على حقوق المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن الاشتراكات الحالية لن تتأثر بهذا القرار.
وكانت السعودية قد اتخذت قرارا مماثلا وقالت إنها ستبحث شراء نقل المسابقات الرياضية.
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