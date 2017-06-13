البحرين: افتتاح منطقة دوار اللؤلؤة اليوم بعد 6 سنوات من إغلاقها

2017-06-13 - 11:46 ص

مرآة البحرين: من المقرر أن تفتتح البحرين اليوم الثلاثاء (13 يونيو/ حزيران 2017) بشكل جزئي منطقة دوار اللؤلؤة أمام حركة المرور، بعد 6 سنوات من إغلاقها بعد طرد المحتجين المطالبين بالديمقراطية.

وأكدت وزارة الأشغال أنها ستفتح المسار الذي يصل شارع 28 (القادم من السنابس) بشارع الملك فيصل.

وكان الجيش البحريني قد هدم دوار اللؤلؤة (مارس/ آذار 2011) بعد تمكنه بمساعدة سعودية من طرد المعتصمين هناك، وحوّل المنطقة إلى تقاطع مروري أطلق عليه اسم "تقاطع الفاروق".