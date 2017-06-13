السعودية والبحرين والإمارات يؤكدون استمرار الحظر الجوي على قطر

2017-06-13 - 1:35 م

مرآة البحرين: أوضحت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات أنها ملتزمة بقرارها الصادر بتاريخ 5 يونيو/حزيران 2017 في منع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات البحرين أو العبور في أجواءها السيادية.

وأشارت في بيان لها أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالبحرين أو قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من وإلى دولة قطر.

وأضافت إلى أنه فيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء مملكة البحرين من وإلى دولة قطر؛ فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية الاستمرار في تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في شؤون الطيران المدني بالوزارة، بما لا يقل عن أربعة وعشرين ساعة، متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بيانًا يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.

كما أصدرت السعودية والإمارات بيانان بذات المضمون أيضاً.