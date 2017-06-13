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وزير الخارجية التركي يستقبل سفراء الإمارات والسعودية والبحرين لمناقشة أزمة قطر

2017-06-13 - 1:43 م

مرآة البحرين: التقى سفيرا السعودية والإمارات العربية والقائم بأعمال سفارة البحرين المعتمدين لدى تركيا أمس بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو.

ووفق وكالة أنباء البحرين فإن اللقاء (12 يونيو/حزيران 2017) جاء لمناقشة الأزمة مع قطر، حيث أوضح الطرف الخليجي أسباب اتخاذ هذه الإجراءات ضد الدوحة.

كما تحدث وزير الخارجية التركي عن تقييم حكومة بلاده للأزمة مع الدوحة والمساعي التي تبذلها لإنهائها.

 

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