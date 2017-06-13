ملك البحرين يزور الإمارات اليوم في ظل استمرار الأزمة الخليجية مع قطر

2017-06-13 - 3:49 م

مرآة البحرين: أعلن الديوان الملكي البحرين أن ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة سيغادر إلى دولة الإمارات اليوم الثلثاء 13 يونيو/حزيران 2017.

ووفق الديوان فإن الملك سيلتقي كلاً من حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان لإجراء "مباحثات تتناول العلاقات الأخوية الوثيقة وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.