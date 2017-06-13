رويترز: المركزي البحريني يأمر البنوك بتجميد أصول أفراد وكيانات مرتبطة بقطر

2017-06-13 - 3:51 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة أنباء البحرين يوم الأحد أن مصرف البحرين المركزي أمر البنوك العاملة في المملكة بتجميد الأصول والحسابات المصرفية لما يصل إلى 59 فردا و12 كيانا مرتبطين بقطر وتتهمهم دول عربية بأن لهم صلات بالإرهاب.

وجاء التحرك بعدما وضعت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، التي عزلت قطر بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل معها الأسبوع الماضي، أشخاصا لهم صلات بالدوحة على قوائم سوداء.

وقالت الوكالة الرسمية في البحرين "أصدر مصرف البحرين المركزي توجيها إلى جميع المؤسسات المالية المرخص لها في مملكة البحرين لتجميد وحجز الحسابات والأرصدة المالية والودائع وحسابات الاستثمار وبوالص التأمين وأية تعاملات مالية لكافة الأفراد والكيانات التي تم تصنيفها ضمن قوائم الإرهاب".

وأضاف البيان أن البنك المركزي أمر أيضا البنوك بتقديم أي معلومات لديها بشأن أعضاء القائمة في أسرع وقت ممكن.

وكان مصرف الإمارات المركزي وجه البنوك العاملة في البلاد بفعل الشيء نفسه يوم الجمعة.