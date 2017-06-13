الاستئناف: السجن 3 سنوات لمتهمَين بالتجمهر وحرق سيارة في رأس الرمان

2017-06-13 - 3:57 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصلاح رزق وأمانة سر يوسف بوحردان بتأييد الحكم بالحبس 3 سنوات لمستأنفين أدينا بالتجمهر في رأس رمان، وحرق سيارة، مع إلزامهما بالتضامن بسداد مبلغ 519 دينارا قيمة التلفيات.

كانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بحبس المستأنفين 3 سنوات وبسجن متهم ثالث 5 سنوات وإلزامهم بالتضامن بدفع مبلغ 519 دينارا.

وتزعم السلطات أن "المتهمون وآخرون مجهولون عددهم 20 شخصا، قد قاموا بالتجمهر في منطقة رأس الرمان ورمي زجاجات المولوتوف الحارقة على دوريات الشرطة المتمركزة مما أسفر عن تعرض سيارة للحرق بنسبة 15 في المائة وأخرى لتلفيات وتعطيل حركة سير المركبات العامة في الطريق وقد أسفرت تحريات الملازم أول عن اشتراك المتهمين في ارتكاب الواقعة وبسؤال المتهم 1 اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في ليلة 17 ديسمبر/كانون الأول 2015. أشعلوا وآخرين عمدا حريقا في سيارة خاصة كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وعرضوا عمدا وآخرين سلامة وسائل النقل الخاصة للخطر بعد أن أضرموا النار في المنقولات بعد وضعها على الطريق العام وذلك بغرض إحداث إرباك في حركة السيرة ومنع العامة من المرور، كما أتلفوا وآخرين عمدا السيارة المملوكة لشركة تجارية، وأنهم اشتركوا وآخرين في تجمهر وحازوا مولوتوف.